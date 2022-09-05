Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Первый в истории отечественного бокса двукратный чемпион Олимпийских игр Борис Лагутин скончался вечером 4 сентября на 85-м году жизни, сообщает в понедельник пресс-служба Федерации бокса России.

"Федерация бокса России выражает искренние соболезнования родным, близким и почитателям таланта Бориса Николаевича", - говорится в сообщении.

Лагутин выигрывал олимпийское золото на Играх-1964 в Токио и ОИ-1968 в Мехико. Также он является шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы. На первой для себя Олимпиаде, в 1960 году в Риме, он стал обладателем бронзовой медали.