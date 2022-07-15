Умер экс-тренер "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший футболист и главный тренер московского "Спартака" Георгий Ярцев скончался в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба

Будучи игроком, Ярцев защищал, в частности, цвета костромского "Спартака", смоленской "Искры, московских "Спартака" и "Локомотива". В составе столичного "Спартака" стал чемпионом СССР-1979.

В качестве тренера работал наставником "Спартака", волгоградского "Ротора", московских "Динамо" и "Торпедо", а также сборной России. При нем "Спартак" выиграл чемпионат России-1996.

С 2016 по 2021 год Ярцев работал в качестве генерального директора "Тамбова".

8 июля Ярцев помогал Олегу Романцеву на тренерской скамье на матче ветеранов "Спартака" и "Зенита" в Петербурге.