Футболист "Спартака" Литвинов выбыл на три недели после игры с "Зенитом"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче с петербургским "Зенитом", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Ожидаем возвращения Литвинова на поле через три недели", - говорится в сообщении.

Помимо Литвинова, травму по ходу матча получил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.

"О сроках восстановления Мартинса станет известно чуть позднее", - говорится в сообщении.

Оба игрока вышли в стартовом составе и покинули поле во втором тайме.

Матч восьмого тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" прошел в воскресенье в Москве и завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1.