Поиск

Футболист "Спартака" Литвинов выбыл на три недели после игры с "Зенитом"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче с петербургским "Зенитом", сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Ожидаем возвращения Литвинова на поле через три недели", - говорится в сообщении.

Помимо Литвинова, травму по ходу матча получил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.

"О сроках восстановления Мартинса станет известно чуть позднее", - говорится в сообщении.

Оба игрока вышли в стартовом составе и покинули поле во втором тайме.

Матч восьмого тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" прошел в воскресенье в Москве и завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1.

футбол ФК Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Хоккеист Сулейманов получил пять лет условно по делу о покупке военного билета

Медведев уступил Кирьосу и выбыл из US Open

Медведев уступил Кирьосу и выбыл из US Open

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open

Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open

"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Серена Уильямс выбыла из US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });