Футболист "Спартака" Литвинов выбыл на три недели после игры с "Зенитом"
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче с петербургским "Зенитом", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
"Ожидаем возвращения Литвинова на поле через три недели", - говорится в сообщении.
Помимо Литвинова, травму по ходу матча получил полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс.
"О сроках восстановления Мартинса станет известно чуть позднее", - говорится в сообщении.
Оба игрока вышли в стартовом составе и покинули поле во втором тайме.
Матч восьмого тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" прошел в воскресенье в Москве и завершился победой петербургского клуба со счетом 2:1.