"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" одержали волевую победу над соперниками из московского "Спартака" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Москве завершилась с результатом 2:1 в пользу "Зенита". "Спартак" открыл счет на 21-й минуте - точный удар в активе Александра Соболева. "Зенит" смог победить благодаря голам Деяна Ловрена (48) и Андрея Мостового (60).

"Зенит", идущий в текущем сезоне без поражений, закрепился на первом месте в таблице (20 очков). "Спартак" - пятый, у команды 16 очков.

В девятом туре "Спартак" 11 сентября встретится с "Ростовом". "Зенит" в тот же день сыграет с "Оренбургом".