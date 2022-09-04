Поиск

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" одержали волевую победу над соперниками из московского "Спартака" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Москве завершилась с результатом 2:1 в пользу "Зенита". "Спартак" открыл счет на 21-й минуте - точный удар в активе Александра Соболева. "Зенит" смог победить благодаря голам Деяна Ловрена (48) и Андрея Мостового (60).

"Зенит", идущий в текущем сезоне без поражений, закрепился на первом месте в таблице (20 очков). "Спартак" - пятый, у команды 16 очков.

В девятом туре "Спартак" 11 сентября встретится с "Ростовом". "Зенит" в тот же день сыграет с "Оренбургом".

Футбол РПЛ Спартак Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open

Рублев вышел в четвертый круг турнира US Open

"Краснодар" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Серена Уильямс выбыла из US Open

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

"Спартак" расторг контракт с Уруновым

Пять россиян пробились в третий круг US Open

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });