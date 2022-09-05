Саблистка Позднякова решила развестись с нежелающим возвращаться из США мужем

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова разводится с мужем, также фехтовальщиком, Константином Лохановым, который уехал в США и отказывается возвращаться. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Сообщается, что Лоханов, не поставив в известность кого-либо из руководства Федерации фехтования России, улетел в США. Там он решил заняться тренерской работой. Агитировал отправиться за океан и свою супругу, но София отказалась покидать Россию. Напротив, она стала уговаривать его вернуться и, не добившись положительного ответа, подала на развод.

София Позднякова - дочь главы Олимпийского комитета России, пятикратного олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова. Президент ОКР подтвердил информацию о разводе дочери.

"Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь "испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов". Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку", - сказал Поздняков "Матч ТВ".

В фехтовании Позднякова, Лоханов, как и Станислав Поздняков, представляют категорию саблистов. Обе золотые медали ОИ София завоевала на Играх-2020 в Токио, где, в отличие от супруги, Лоханов выступил неудачно. Вскоре он получил травму и вынужден был завершить спортивную карьеру.