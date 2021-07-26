Поиск

Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ

В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой, выиграв финал турнира саблисток на Олимпиаде в Токио.

В решающем поединке она победила свою соотечественницу Софью Великую (15:11), которая, таким образом, стала серебряным призером.

О том, что сборная Россия в этой дисциплине гарантированно получит по одной золотой и серебряной медали, стало известно после того, как обе россиянки завоевали путевки в финал.

Теперь в активе отечественной команды 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Новость дополняется

Олимпиада-2020

Новости

Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России

Олимпиада-2020

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ

Саблистки Позднякова и Великая обеспечили России золото и серебро ОИ
Олимпиада-2020

Российский тхэквондист Храмцов обеспечил себе медаль ОИ, выйдя в финал

Олимпиада-2020

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду
Олимпиада-2020

13-летняя японка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтборде

Олимпиада-2020

Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Олимпиады

Олимпиада-2020

Александрова проиграла во втором круге теннисного турнира ОИ

Олимпиада-2020

Волейболисты сборной России победили США в матче Олимпиады

Олимпиада-2020

Олимпиада. 26 июля. Онлайн

Олимпиада. 26 июля. Онлайн
Олимпиада-2020

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады

Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро Олимпиады
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код