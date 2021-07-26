Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ

В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянка София Позднякова стала олимпийской чемпионкой, выиграв финал турнира саблисток на Олимпиаде в Токио.

В решающем поединке она победила свою соотечественницу Софью Великую (15:11), которая, таким образом, стала серебряным призером.

О том, что сборная Россия в этой дисциплине гарантированно получит по одной золотой и серебряной медали, стало известно после того, как обе россиянки завоевали путевки в финал.

Теперь в активе отечественной команды 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

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