"Челси" проиграл загребскому "Динамо" на старте Лиги чемпионов

В параллельно шедшем матче "Боруссия" разгромила "Копенгаген"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты лондонского "Челси" со счетом 0:1 потерпели поражение от соперников из "Динамо" (Загреб) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 13-й минуте встречи в Загребе гол провел Мислав Оршич.

Команды представляют группу Е, другие участники которой - австрийский "РБ Зальцбург" и итальянский "Милан" - свой матч начнут позднее.

Кроме того, во вторник немецкая "Боруссия" (Дортмунд) на своем поле обыграла датский "Копенгаген" - 3:0. Отличились Марко Ройс (35-я минута), Рафаэл Геррейру (42), Джуд Беллингем (83). Позднее состоится еще один матч группы G, между испанской "Севильей" и английским "Манчестер Сити".

Российские клубы по решению УЕФА участия в турнире не принимают.