Карпин выступил за перенос кубковых матчей ради игры сборной России с Ираном

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает целесообразным перенести два тура кубкового турнира для того, чтобы удалось вклинить дату проведения товарищеской игры национальной команды с Ираном.

"Иран хочет с нами 15-16 ноября, но у нас 13 ноября будет тур чемпионата России. Перенести этот тур на более ранний срок невозможно, потому что там будут и игры Кубка России. Я бы предложил, если это возможно, два кубковых тура сыграть в конце ноября. В таком случае можно закончить сезон в конце ноября - начале декабря, как это было всю жизнь. Тогда и отпуск игроков будет не 50-60 дней, а меньше, что правильно", - сказал Карпин на пресс-конференции в среду.

Ранее сообщалось, что сборная России проведет товарищеские матчи в сентябре и ноябре - против Киргизии и Ирана соответственно.