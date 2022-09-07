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Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном
Фото: Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в сентябре и ноябре проведет товарищеские матчи с национальными командами Киргизии и Ирана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра против Киргизии пройдет 24 сентября в Бишкеке. Матч с Ираном для российской сборной также будет выездным, точную дату назовут позднее.

Кроме того, РФС ведет переговоры о проведении еще одного осеннего матча.

"Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды", - сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Сборная Киргизии занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА, Иран - 22-ю. Сборная России, в свою очередь, располагается на 35-м месте.

Ранее сборная России была отстранена от участия в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира, который в конце 2022 года пройдет в Катаре.

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