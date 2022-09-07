В ХК ЦСКА отвергли сведения о контракте с находящимся в армии вратарем Федотовым

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент московского ХК ЦСКА Игорь Есмантович называет не соответствующими действительности сообщения СМИ о том, что клуб подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым.

"Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует", - приводятся слова Есмантовича на сайте ЦСКА.

"Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции", - отметил президент клуба.

В начале июля стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее сообщалось, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021/22 в составе ЦСКА. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".