Поиск

В ХК ЦСКА отвергли сведения о контракте с находящимся в армии вратарем Федотовым

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент московского ХК ЦСКА Игорь Есмантович называет не соответствующими действительности сообщения СМИ о том, что клуб подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым.

СпортВратарь Иван Федотов переведен в обычную роту в СеверодвинскеВратарь Иван Федотов переведен в обычную роту в СеверодвинскеЧитать подробнее

"Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует", - приводятся слова Есмантовича на сайте ЦСКА.

"Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции", - отметил президент клуба.

В начале июля стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее сообщалось, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021/22 в составе ЦСКА. 7 мая 25-летний вратарь подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

хоккей Иван Федотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

Ломаев и Хлусевич попали в расширенный состав сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Сборная России по футболу сыграет с Киргизией и Ираном

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

ПСЖ победил "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

ПСЖ победил "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

Медведев по окончании US Open опустится на четвертое место в рейтинге ATP

"Челси" проиграл загребскому "Динамо" на старте Лиги чемпионов

"Спартак" лишился полузащитника Мартинса до конца года

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Василенко покинул пост главного тренера "Факела"

Хоккеист СКА Воробьев оштрафован на 2 млн руб. за покупку военного билета

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });