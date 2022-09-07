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Футболист "Урала" Кузьмичев перешел в "Локомотив"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ФК "Урал" покинул защитник Иван Кузьмичев, он продолжит карьеру в московском "Локомотиве", сообщает в среду пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

СпортНидерландский нападающий Рай Влут подписал контракт с ФК "Урал"Читать подробнее

"Урал" и "Локомотив" достигли договоренности о переходе Ивана Кузьмичева в московский клуб. Защитник уже покинул Екатеринбург", - говорится в сообщении клуба.

Кузьмичев пришел в команду в январе 2020 года. Сперва он играл за молодежный состав и за "Урал-2", а с января 2021 года - за основной состав. Позже его стали задействовать в молодежной сборной России.

Ранее сообщалось, что в "Урал" перешел нидерландский нападающий Рай Влут. До этого он играл в составе казахстанской "Астаны".

футбол ФК Урао
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