Нидерландский нападающий Рай Влут подписал контракт с ФК "Урал"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" приобрел игрока из Нидерландов, сообщает в среду пресс-служба команды.

"Нидерландский нападающий Рай Влут подписал контракт с ФК "Урал". Соглашение рассчитано на 2,5 года. Футболист будет выступать за нашу команду под 20 номером", - говорится в сообщении.

Влут - воспитанник нидерландского клуба ПСВ. В его составе он был чемпионом Нидерландов в сезоне 2014-2015 и дважды обладателем Суперкубка страны - в 2015 и 2016 годах. Далее нападающий выступал в Швейцарии, Италии, Бельгии. В 2020 году он вернулся на родину, где играл за ФК "Эксельсиора" и ФК "Хераклеса". В марте 2022 года перешел в казахстанскую команду "Астана".