Генсек федерации Кириенко уверена, что мировое сообщество отстоит бокс в программе ОИ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Паниковать относительно предварительного отсутствия бокса в программе Олимпиады-2028 пока преждевременно, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"На данный момент соревнований по боксу нет в программе Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, однако, - это неокончательное решение МОК. Уверена, что Международная ассоциация бокса (IBA) сделает все, чтобы этого не случилось. И также, я уверена, что всё международное сообщество объединится для того, чтобы наш вид спорта не исчез из программы Олимпийских игр", - заявила Кириенко, высказывания которой предоставила "Интерфаксу" пресс-служба Федерации бокса России.

"Надо не паниковать, хотя все эти новости очень неприятные и неправильные, а надо четко понимать, что мы члены Международной ассоциации бокса (IBA), где сильное управление и правильная стратегия развития. Совсем скоро, 24-25 сентября, официальные представители национальных федераций бокса со всего мира соберутся на Конгресc IBA, и там все вместе обсудят данный вопрос", - сказала руководитель Федерации бокса России, отметив, что "бокс - один из самых первых олимпийских видов спорта, и развивается он в более 200 странах мира, - на всех континентах".

"Мировая боксерская семья сильная и могущественная, дружная и сплоченная", - подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе из-за проблем управления Международной боксерской ассоциации (IBA).