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Цзю в резкой форме раскритиковал идею не включить бокс в программу ОИ-2028

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю возмущен решением Международного олимпийского комитета МОК о возможном невключении бокса в программу летний Олимпийских игр 2028 года.

"Они вообще больные люди, да? Убрать бокс из Олимпийских игр, настоящий мужской вид спорта… Тут даже комментариев нет", – приводит слова Цзю "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали о том, что МОК пока не включил бокс в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе из-за проблем управления Международной боксерской ассоциации (IBA).

бокс Константин Цзю
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