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Карпов усомнился, что выдвинется кандидатом в президенты Федерации шахмат России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сомневается, что будет выдвигать свою кандидатуру в президенты Федерации шахмат России.

"Нет, не факт", - сказал 71-летний Карпов "Интерфаксу", отметив при этом, что вложил немало усилий в развитие шахмат в стране.

"Я вообще много делаю, и на сегодня по России я делаю больше чем вся федерация. И это печально. У них есть возможности финансовые, и по людским ресурсам включиться активно в эту деятельность. Но будут отчитываться и посмотрим. Дело в развитии шахмат и в активности", - подчеркнул Карпов.

В настоящий момент Карпов находится в Чебоксарах, где в субботу стартуют Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам.

В июле этого года российский гроссмейстер Сергей Карякин, отстраненный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за политические высказывания, обвинил Федерацию шахмат России в отказе защищать его интересы в судах. Раскритиковав действующее руководство федерацией, которую в настоящее время возглавляет Андрей Филатов, Карякин порекомендовал на пост Анатолия Карпова.

шахматы Анатолий Карпов
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