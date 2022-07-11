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Карякин назвал Карпова идеальным кандидатом на пост главы ФШР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку спецоперации РФ, не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России.

"Я все еще действующий спортсмен и уверен, что в такой роли принесу больше пользы своей стране! На данный момент у меня нет таких амбиций и столько свободного времени, чтобы совмещать это с работой в Федерации", - написал Карякин в телеграме.

"После длительных размышлений я нашел, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя Российской шахматной федерации. Это - Анатолий Евгеньевич Карпов!" - добавил он.

СпортШахматист Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации РФШахматист Карякин дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации РФЧитать подробнее

"Легенда мирового спорта, многократный чемпион мира по шахматам, многократный победитель Шахматных Олимпиад, командных чемпионатов мира и Европы. На его партиях выросло не одно поколение шахматистов. Его имя носит более 2000 шахматных школ по всему миру. О спортивных заслугах Карпова можно говорить бесконечно!" - подчеркнул Карякин.

Он также отметил, что у Карпова имеется "огромный управленческий опыт".

"Действующий Депутат Госдумы, целых 40 лет он возглавляет "Международную Ассоциацию фондов Мира", является президентом оргкомитета Всемирных детских шахматных Олимпиад, Послом доброй воли ЮНИСЕФ, вице-президентом ФШР. Анатолий Евгеньевич известен своей патриотической позицией и является авторитетом для всех шахматистов. Абсолютно убеждён, что он может стать объединяющей фигурой, способен навести порядок в Федерации шахмат России и работать на благо российских шахмат!" - отметил Карякин.

21 марта дисциплинарная комиссия Международной федерации шахмат приняла решение дисквалифицировать на шесть месяцев Карякина в связи с его поддержкой военной спецоперации РФ на Украине. Позднее Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC) отклонила апелляцию россиянина.

Ранее Карякин раскритиковал действующее руководство федерацией.

шахматы Сергей Карякин Анатолий Карпов
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