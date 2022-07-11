Карякин назвал Карпова идеальным кандидатом на пост главы ФШР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин, дисквалифицированный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку спецоперации РФ, не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России.

"Я все еще действующий спортсмен и уверен, что в такой роли принесу больше пользы своей стране! На данный момент у меня нет таких амбиций и столько свободного времени, чтобы совмещать это с работой в Федерации", - написал Карякин в телеграме.

"После длительных размышлений я нашел, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя Российской шахматной федерации. Это - Анатолий Евгеньевич Карпов!" - добавил он.

"Легенда мирового спорта, многократный чемпион мира по шахматам, многократный победитель Шахматных Олимпиад, командных чемпионатов мира и Европы. На его партиях выросло не одно поколение шахматистов. Его имя носит более 2000 шахматных школ по всему миру. О спортивных заслугах Карпова можно говорить бесконечно!" - подчеркнул Карякин.

Он также отметил, что у Карпова имеется "огромный управленческий опыт".

"Действующий Депутат Госдумы, целых 40 лет он возглавляет "Международную Ассоциацию фондов Мира", является президентом оргкомитета Всемирных детских шахматных Олимпиад, Послом доброй воли ЮНИСЕФ, вице-президентом ФШР. Анатолий Евгеньевич известен своей патриотической позицией и является авторитетом для всех шахматистов. Абсолютно убеждён, что он может стать объединяющей фигурой, способен навести порядок в Федерации шахмат России и работать на благо российских шахмат!" - отметил Карякин.

21 марта дисциплинарная комиссия Международной федерации шахмат приняла решение дисквалифицировать на шесть месяцев Карякина в связи с его поддержкой военной спецоперации РФ на Украине. Позднее Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC) отклонила апелляцию россиянина.

Ранее Карякин раскритиковал действующее руководство федерацией.