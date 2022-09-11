РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА - "Краснодар"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Российской премьер-лиги запросило у букмекеров информацию по матчу 9-го тура ЦСКА - "Краснодар". Об этом изданию "Спорт-Экспресс" сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

Москвичи одержали в этом матче победу со счетом 4:1, реализовав три пенальти.

Алаев подчеркнул, что РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов.

"Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА — "Краснодар". Часть участников рынка уже сообщили, что не заметили странных ставок на своих линиях", - отметил он.

Алаев также обратился к руководству российских клубов с просьбой "быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. "Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог", — сказал он.

Ранее генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что клуб будет настаивать на "расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — "Краснодар" и ошибок судьи Иванова".

ЦСКА отреагировал на слова Хашига, опубликовав моменты с назначениями пенальти.