ЦСКА обыграл "Краснодар" в матче РПЛ, реализовав три пенальти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА дома обыграл "Краснодар" со счетом 4:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Первые три мяча ЦСКА забил с пенальти - отличились Хорхе Карраскаль (30-я минута), Федор Чалов (45+7) и Хесус Медина (62). Гол с игры на счету Адольфо Гайча (90+1). За "Краснодар" забил Кристиан Рамирес (47).

ЦСКА занимает второе место в таблице, у клуба 20 очков. "Краснодар" - третий (17 очков).

"Краснодар" в десятом туре сыграет с "Химками", матч пройдет 18 сентября. ЦСКА 17 сентября встретится с московским "Торпедо".