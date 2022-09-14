Новый владелец "Челси" объяснил расхождениями взглядов отставку тренера

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Тодд Боэли заявил, что решение уволить главного тренера немца Томаса Тухеля вызвано отсутствием единого взгляда на будущее команды.

"Мы просто не были уверены, что Томас видел это так же, как мы. Никто не прав или не прав, у нас просто не было одинакового видения будущего", - приводит слова Боэли Goal.

"Тухель невероятно талантлив и добился больших успехов в "Челси", но наше видение клуба заключалось в том, чтобы найти менеджера, который действительно хотел бы сотрудничать с нами. Я думаю, что в "Челси" есть много стен, которые нужно сломать", - объяснил ситуацию владелец клуба.

Тухель был отправлен в отставку 7 сентября, его сменил англичанин Грэм Поттер. Это были первые кадровые решения, связанные с должностью главного тренера, после того, как "Челси" выкупила группа собственников во главе с Тоддом Боэли. До этого с 2003 года владельцем "Челси" был российский бизнесмен Роман Абрамович.