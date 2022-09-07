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"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля
Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Немец Томас Тухель покинул пост главного тренера "Челси", сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Отставка 49-летнего специалиста состоялась на следующий день после поражения "Челси" от загребского "Динамо" (0:1) в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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"Тренерский штаб "Челси" возьмет на себя ответственность за подготовку к предстоящим матчам", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что "клуб готовится к назначению нового главного тренера".

Тухель возглавил "Челси" в январе 2021 года. При нем команда по разу выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В чемпионате Англии в данный момент "Челси" занимает шестое место, набрав в шести матчах 10 очков.

Ранее Тухель завоевывал титулы с другими европейскими клубами. Немецкую "Боруссию" (Дортмунд) он привел к выигрышу Кубка Германии, французский "Пари Сен-Жермен" под руководством немца по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, по разу - Кубок Франции и Кубок французской лиги.

футбол Челси Англия Томас Тухель
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