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"Барселона" продлила контракт с 18-летним футболистом с суммой отступных в 1 млрд евро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Гави подписал новое соглашение с "Барселоной", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Действие контракта рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Условия соглашения предусматривают сумму отступных за досрочный выкуп 18-летнего футболиста в размере 1 млрд евро.

Испанец Гави выступает в системе "Барселоны" с 2015 года. С 2021 года он начал играть за основную команду клуба.

футбол Барселона
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