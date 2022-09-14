"Барселона" продлила контракт с 18-летним футболистом с суммой отступных в 1 млрд евро
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Гави подписал новое соглашение с "Барселоной", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Действие контракта рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Условия соглашения предусматривают сумму отступных за досрочный выкуп 18-летнего футболиста в размере 1 млрд евро.
Испанец Гави выступает в системе "Барселоны" с 2015 года. С 2021 года он начал играть за основную команду клуба.