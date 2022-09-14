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"Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" нанесли поражение соперникам из испанской "Барселоны" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:0. В составе "Баварии" отличились Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54).

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, который восемь предыдущих сезонов выступал за "Баварию", не отметился результативными действиями в матче против своего бывшего клуба.

"Бавария" возглавляет группу C, набрав 6 очков. "Барселона" вместе с итальянским "Интером" делит второе место, у команд по 3 очка. Замыкает таблицу группы чешская "Виктория Пльзень", не набравшая ни одного очка.

В следующем туре "Барселона" сыграет с "Викторией Пльзень", "Бавария" - с "Интером", матчи пройдут 4 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

Группа A: "Ливерпуль" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1.

Группа B: "Порту" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:4, "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 2:0.

Группа D: "Марсель" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) - 0:1.

Футбол Бавария Барселона Лига чемпионов
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