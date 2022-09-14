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ЦСКА победил "Урал" в Кубке России по футболу

"Ростов" взял верх над "Оренбургом"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 победили екатеринбургский "Урал" в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Спорт"Динамо" обыграло "Ахмат" в Кубке России по футболуЧитать подробнее

Встреча прошла в Москве.

Армейцы лидируют в группе D с шестью баллами. Следом идет "Урал" (3), затем "Торпедо" (3). На последней строчке находится "Сочи" (0). Ранее в среду "Торпедо" победило "Сочи" со счетом 3:1.

"Ростов" в домашнем матче победил соперников из "Оренбурга". Поединок в Ростове-на-Дону завершился со счетом 3:1.

В группе С ростовчане занимают первое место, набрав шесть очков. "Оренбург" потерпел второе поражение подряд и замыкает квартет. Московское "Динамо" и "Ахмат" после двух туров имеют по три балла, занимая, соответственно, второе и третье места. Сутками ранее во втором туре данной группы "Динамо" одолело "Ахмат" (2:1).

футбол Кубок России по футболу
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