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"Динамо" обыграло "Ахмат" в Кубке России по футболу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли поражение грозненскому "Ахмату" во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Результат матча в Москве - 2:1. За "Динамо" забили Федор Смолов (10-я минута) и Ярослав Гладышев (31). "Ахмат" ответил голом Ивана Олейникова (17).

"Динамо" вместе с "Ахматом" и "Ростовом" делит лидерство в группе C, у команд по три очка. "Ростов" 14 сентября сыграет матч второго тура с "Оренбургом", который не набрал очков и идет на последнем месте.

Динамо Ахмат
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