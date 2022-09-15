Поиск
Реклама20idei.ru

Представители 11 стран примут участие в форуме "Россия - спортивная держава"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - До пяти тысяч участников ожидается на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в конце сентября в Кемеровской области, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

"Непосредственно в дни форума планируется провести более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Ожидается до пяти тысяч участников, среди них гости из 11 дружественных стран", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта России. В четверг состоялась заседание оргкомитета по проведению форума.

"Традиционно в режиме ВКС запланировано торжественное открытие спортивных объектов, построенных в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" по всей стране", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что подготовка к проведению форума "идет на хорошем организационном уровне".

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что форум "традиционно посвящён ключевым вопросам актуальной повестки спортивной отрасли".

"В течение трёх дней запланировано более 40 мероприятий деловой программы на шести площадках в Кемерове, Шерегеше и Белове. Участников и гостей также ждёт широкая спортивная программа, в которой задействовано более 3,5 тысячи спортсменов. Это традиционный забег, мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также финал мотопробега "Донбасс - Кузбасс", который к моменту завершения в Кемерове преодолеет более пяти тысяч километров", - заявил глава ведомства.

X Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Кемеровской области с 28 по 30 сентября.

Кемерово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" разгромил "Факел" в Кубке России по футболу

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

Российский автогонщик Шварцман выступит на Гран-при США "Формулы-1"

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

В Киргизии отвергли срыв товарищеского матча местной сборной по футболу с Россией

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в матче Кубка России по футболу

"Локомотив" по пенальти обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

"Локомотив" по пенальти обыграл "Краснодар" в Кубке России по футболу

"Дакар" потребовал от гонщика Карякина отказаться от поддержки спецоперации

Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

"Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов

"Бавария" обыграла "Барселону" в матче Лиги чемпионов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });