Представители 11 стран примут участие в форуме "Россия - спортивная держава"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - До пяти тысяч участников ожидается на Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в конце сентября в Кемеровской области, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

"Непосредственно в дни форума планируется провести более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Ожидается до пяти тысяч участников, среди них гости из 11 дружественных стран", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минспорта России. В четверг состоялась заседание оргкомитета по проведению форума.

"Традиционно в режиме ВКС запланировано торжественное открытие спортивных объектов, построенных в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" по всей стране", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что подготовка к проведению форума "идет на хорошем организационном уровне".

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что форум "традиционно посвящён ключевым вопросам актуальной повестки спортивной отрасли".

"В течение трёх дней запланировано более 40 мероприятий деловой программы на шести площадках в Кемерове, Шерегеше и Белове. Участников и гостей также ждёт широкая спортивная программа, в которой задействовано более 3,5 тысячи спортсменов. Это традиционный забег, мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также финал мотопробега "Донбасс - Кузбасс", который к моменту завершения в Кемерове преодолеет более пяти тысяч километров", - заявил глава ведомства.

X Международный форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Кемеровской области с 28 по 30 сентября.