Чебоксары подали заявку на проведение форума "Россия – спортивная держава"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чебоксары планируют во второй раз принять международный форум "Россия – спортивная держава", заявил "Интерфаксу" министр спорта Чувашии Василий Петров.

"Когда к нам приезжал министр спорта России Олег Матыцин, мы озвучили, что в 2024 году хотим провести в Чебоксарах международный форум "Россия – спортивная держава". У нас для этого есть необходимые ресурсы и спортивная инфраструктура. Мы уже проводили этот форум в 2014 году и, уверен, сейчас он пройдет также на высоком уровне", - сказал собеседник агентства.

Помимо Чебоксар, форум ранее проходил в Москве, Казани, Саранске, Якутске, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. В 2022 году его примет Кемеровская область, в 2023г – Пермь.