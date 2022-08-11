Поиск

Чебоксары подали заявку на проведение форума "Россия – спортивная держава"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Чебоксары планируют во второй раз принять международный форум "Россия – спортивная держава", заявил "Интерфаксу" министр спорта Чувашии Василий Петров.

"Когда к нам приезжал министр спорта России Олег Матыцин, мы озвучили, что в 2024 году хотим провести в Чебоксарах международный форум "Россия – спортивная держава". У нас для этого есть необходимые ресурсы и спортивная инфраструктура. Мы уже проводили этот форум в 2014 году и, уверен, сейчас он пройдет также на высоком уровне", - сказал собеседник агентства.

Помимо Чебоксар, форум ранее проходил в Москве, Казани, Саранске, Якутске, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. В 2022 году его примет Кемеровская область, в 2023г – Пермь.

спорт Чебоксары Чувашия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"

Алексей Миранчук перешел из "Аталанты" в "Торино"

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

WBA утвердила Рамиреса соперником россиянина Бивола

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Теннисист Рублев выбыл из турнира Masters в Монреале

Медведев проиграл Кирьосу на старте турнира Masters в Монреале

"Реал" в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Карпин анонсировал усиление сборной России еще одним специалистом

Писарев возглавил "Химки" и продолжит работу со сборной России

Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Президент Литвы лишил фигуристов сборной госнаград за участие в шоу Навки

Касаткина проиграла в первом круге теннисного турнира в Торонто

Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024

Сестры Аверины решили завершить карьеру в случае недопуска на ОИ-2024