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Кокорин забил первый гол после переезда из России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин отметился голом в матче четвертого тура чемпионата Кипра по футболу против команды "Кармиотисса".

Он отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте домашнего матча. Но от поражения этот гол "Арис" не спас: хозяева уступали с разницей в два гола и в итоге проиграли со счетом 1:2.

В настоящий момент Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды.

Последний гол 31-летнего футболиста датируется 29 ноября 2020 года, когда он отличился в кубковом матче "Спартака" против "Ротора".

футбол Александр Кокорин
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