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Вызванному в сборную России футболисту предложили выступать за Армению

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко, вызванный в сборную России по футболу, получил предложение защищать цвета национальной команды Армении, сообщил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

"Также к Коваленко был интерес со стороны армянской федерации футбола. Первые разговоры на эту тему пошли ещё полгода назад, после нескольких ярких матчей Александра в РПЛ", - приводит слова Осинькина "Чемпионат".

"Когда к нему появился интерес со стороны армянской федерации футбола, я дал ему совет: для начала стабильно заиграй на высоком уровне, а потом будешь принимать решение. И вот теперь ему этот выбор надо делать", - сказал главный тренер "Крыльев Советов".

19-летний Коваленко, у которого имеются армянские корни, вошел в список игроков для подготовки к сентябрьскому товарищескому матчу с Киргизией.

футбол Россия Армения
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