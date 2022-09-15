Назван итоговый состав сборной России на подготовку к игре с Киргизией

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным списком игроков, вызванных на подготовку к товарищескому матчу с национальной командой Киргизии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав вошли 28 игроков:

вратари - Антон Шунин ("Динамо", Москва), Михаил Кержаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов", Самара);

защитники - Вячеслав Караваев, ("Зенит", Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба – "Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев ("Локомотив", Москва), Сергей Бородин ("Краснодар"), Артём Макарчук ("Сочи");

полузащитники - Дмитрий Баринов ("Локомотив", Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все – "Зенит", Санкт-Петербург), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все – "Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – "Динамо", Москва);

нападающие - Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко ("Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Соболев ("Спартак", Москва).

Матч Киргизия – Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. С 19 по 22 сентября футболисты проведут тренировочный сбор на базе в Новогорске.