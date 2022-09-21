Никита Мазепин не намерен возвращаться в Haas, даже если позовут

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский гонщик Никита Мазепин исключает возвращение в команду "Формулы-1" Haas даже в случае поступления соответствующего предложения.

"Я не хочу возвращаться в команду Haas даже при соблюдении ультиматума с их или моей стороны", - сказал Мазепин, отвечая на вопрос "Интерфакса", по ходу визита в Президентский лицей "Сириус".

"Я все-таки в "Формуле-1" не любой ценой, для меня важны человеческие качества. И когда руководитель команды ведет себя таким образом... Есть еще девять команд, с которыми, я уверен, может быть диалог", - отметил 23-летний россиянин.

В марте американская команда Haas разорвала контракт с Мазепиным, а также со спонсором "Уралкалием", который возглавляет Дмитрий Мазепин - отец гонщика. Позже спортсмен посетовал, что команда расторгла соглашение, не связавшись с ним.

Мазепин выступал за Haas с 2021 года. В том сезоне он не набрал ни одного очка.