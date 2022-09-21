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Российский промоутер готов предложить Тайсону $10 млн за бой с Холифилдом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская промоутерская компания Hardcore Boxing готова предложить американскому боксеру Майку Тайсону $10 млн за участие в поединке с его соотечественником Эвандером Холифилдом, заявил глава организации Анатолий Сульянов.

"(...) оффер Тайсону и Холифилду на 10 и полтора миллиона долларов соответственно", - приводит слова Сульянова "Спорт-Экспресс".

В 2020 году 56-летний Тайсон провел выставочным бой с Роем Джонсоном, поединок завершился вничью. 59-летний Холифиод в 2021 году проиграл бойцу ММА Витору Белфорту.

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