Российский промоутер готов предложить Тайсону $10 млн за бой с Холифилдом
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская промоутерская компания Hardcore Boxing готова предложить американскому боксеру Майку Тайсону $10 млн за участие в поединке с его соотечественником Эвандером Холифилдом, заявил глава организации Анатолий Сульянов.
"(...) оффер Тайсону и Холифилду на 10 и полтора миллиона долларов соответственно", - приводит слова Сульянова "Спорт-Экспресс".
В 2020 году 56-летний Тайсон провел выставочным бой с Роем Джонсоном, поединок завершился вничью. 59-летний Холифиод в 2021 году проиграл бойцу ММА Витору Белфорту.