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Выставочный бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Показательный бой между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим завершился вничью.

Выставочный бой прошел в Лос-Анджелесе, он растянулся на все восемь раундов. По его итогам судьи объявили о ничейном результате.

54-летний Тайсон имеет за плечами 58 поединков, из них 50 побед (44 нокаутом). Он является олимпийским чемпионом среди юниоров, абсолютным чемпионом мира, многократно признанным чемпионом по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring.

Возраст Джонса-младшего - 51 год. Он - единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. На счету у Роя 66 побед (47 из них нокаутом). Американец, имеющий российское гражданство, потерпел всего девять поражений за всю свою карьеру в спорте.

бокс

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