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Лайшев назвал дешевой ложью сообщения о положительной пробе Валиевой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев опроверг сообщения СМИ о том, что допинг-проба "Б" российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

СпортITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки ВалиевойITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки ВалиевойЧитать подробнее

"Всё это глупость, неправда и дешёвая ложь", - приводит слова Лайшева "Чемпионат".

"Самое главное, чтобы наши фигуристы не обращали на это внимания", - отметил Лайшев.

Информацию о положительной пробе распространили в среду американские СМИ.

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире 16-летней Камилы Валиевой, и наложило на фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой, 14 февраля судьи приняли решение допустить ее к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании.

Дело Валиевой к настоящему времени еще не завершено.

фигурное катание Камира Валиева
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