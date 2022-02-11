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ITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки Валиевой

Тем не менее, спортсменка может продолжить участие в Олимпиаде

ITA подтвердило положительный допинг-тест фигуристки Валиевой
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине перенесли из-за положительного допинг-теста фигуристки команды Олимпийского комитета России Камилы Валиевой, говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Отмечается, что 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге у россиянки была взята проба, в которой был обнаружен триметазидин. РУСАДА временно отстранила Валиеву. Также она не могла участвовать в Олимпийских играх.

Спортсмен оспорил введение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. 9 февраля РУСАДА решает отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Играх 2022 года, следует из релиза.

"Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)", - отмечается в сообщении.

Сторону МОК в разбирательстве в CAS будет представлять ITA.

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Решение о результатах команды ОКР в командном зачете по фигурному катанию может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после вынесения окончательного решения по существу дела. Процедура, начатая в настоящее время, может касаться только временного приостановления.

"Учитывая, что судебный процесс по этому делу окончательно не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по этому делу будет опубликована в форме публичного заявления", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг тест 15-летней российский фигуристки Валиевой, возможно, дал положительный результат на запрещенный препарат. Это могло стать причиной переноса церемонии награждения победителей командного зачета олимпийского турнира по фигурному катанию.

На командном турнире россияне набрали 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.

В короткой и произвольной программах Россия выступала одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева.

Олимпиада-2022 фигурное катание

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