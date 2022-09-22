В ОКР связали с дополнительными неспортивными факторами возможный допуск россиян к ОИ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не обозначал сроки снятия санкций, наложенных на российских спортсменов, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ходе исполкома ОКР в четверг.

"Параметров ожидаемого возвращения россиян к международным стартам пока, к сожалению, нет. Ситуация - в руках МОК, который инициировал эти ограничения, и международных федераций, которые формально отвечают за процесс олимпийской квалификации перед Играми", - сказал Поздняков.

"Мы четко понимаем, что фактическая возможность участия олимпийской команды России в Играх-24 и -26 будет даже в большей степени зависеть от ряда неспортивных факторов, а именно визового режима, пограничных таможенных процедур, установленных странами ЕС, доступности прямого авиасообщения, логистики, ограничения трансграничных платежей в рублях или валюте, иных технических аспектов обеспечения нашей команды и делегации", - добавил он.

"Это далеко не полный перечень всех потенциальных проблем в результате недружественных шагов политического руководства ряда стран, поэтому нами проработаны так называемые альтернативные сценарии. Но они возможны лишь в том случае, если геополитические процессы впоследствии приведут к фактическому демонтажу современной системы международного спорта", - отметил глава ОКР.