Поиск
Реклама20idei.ru

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо решила отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до января 2023 года.

Как сообщается на сайте федерации, соответствующее решение исполком принял в среду.

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо с учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет из-за ситуации на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в турнирах. Между тем, до недавнего времени российские дзюдоисты могли участвовать в международных турнирах, но под нейтральным флагом.

дзюдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Ташуев стал новым главным тренером "Ахмата"

Лайшев назвал дешевой ложью сообщения о положительной пробе Валиевой

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

УЕФА не допустил сборную России к участию в жеребьевке отбора на Евро-2024

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем, сделав один ход

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

РФС подтвердил обращение в ФИФА из-за слов главного тренера сборной Украины

Футболист "Динамо" Сазонов решил играть за сборную Грузии вместо России

Футболисты "Спартака" обыграли "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса

Головкин проиграл Альваресу в поединке за четыре чемпионских пояса
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });