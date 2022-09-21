Международная федерация дзюдо отстранила россиян от турниров до января 2023 года

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация дзюдо решила отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до января 2023 года.

Как сообщается на сайте федерации, соответствующее решение исполком принял в среду.

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо с учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, принял решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях до января 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее Международный олимпийский комитет из-за ситуации на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в турнирах. Между тем, до недавнего времени российские дзюдоисты могли участвовать в международных турнирах, но под нейтральным флагом.