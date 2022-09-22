Умер основатель футбольной школы, воспитавшей Аршавина

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На 99-м году жизни скончался основатель ленинградской футбольной школы "Смена" Дмитрий Бесов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Ушел из жизни основатель футбольной школы "Смена", легенда ленинградского футбола Дмитрий Николаевич Бесов. Ему было 98 лет", - говорится в сообщении.

Под руководством было подготовлено большое количество талантливых кадров как для петербургского, так и для всего российского футбола. В их числе – игроки национальной сборной: Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие.

В 2014 году "Смене", преобразованной в академию "Зенита", было присвоено имя Бесова.