Экс-глава РПЛ указал на отсутствие конкурентов у "Зенита" в РПЛ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц считает, что в нынешнем чемпионате петербургский "Зенит" не испытает проблем в гонке за золотыми медалями.

В качестве примера он привел матч "Зенита" против "Спартака" 4 сентября, когда действующий чемпион страны победил москвичей со счетом 2:1.

"Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

"На данный момент я убежден в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует", - сказал Хачатурянц.

В восьми матчах чемпионата РПЛ "Зенит" набрал 20 очков, он занимает первое место, на три очка опережая ЦСКА и "Краснодар".