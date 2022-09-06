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Экс-глава РПЛ указал на отсутствие конкурентов у "Зенита" в РПЛ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц считает, что в нынешнем чемпионате петербургский "Зенит" не испытает проблем в гонке за золотыми медалями.

Спорт"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛ"Зенит" обыграл "Спартак" и сохранил лидерство в РПЛЧитать подробнее

В качестве примера он привел матч "Зенита" против "Спартака" 4 сентября, когда действующий чемпион страны победил москвичей со счетом 2:1.

"Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

"На данный момент я убежден в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует", - сказал Хачатурянц.

В восьми матчах чемпионата РПЛ "Зенит" набрал 20 очков, он занимает первое место, на три очка опережая ЦСКА и "Краснодар".

футбол РПЛ ФК Спартак ФК Зенит
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