Прощальный матч Федерера будет парным с Надалем

Фото: Robert Hradil/Getty Images for Laver Cup

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер проведет заключительный матч в карьере в парном матче, где его напарником будет испанец Рафаэль Надаль.

Об этом Федерер написал в соцсетях.

Игра пройдет в пятницу в рамках турнира на Кубок Лэйвера в Лондоне. Соперниками Федерера и Надаля будут американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.

41-летний Федерер ранее в сентябре объявил о том, что завершает свою карьеру. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 111 титулов, в том числе 103 – в одиночном разряде.

Последний официальный матч Федерера датирован июлем 2021 года, когда он потерпел поражение от поляка Хуберта Гуркача в четвертьфинале Уимблдонского турнира.

Что касается Надаля, то против него Федерер провел 40 официальных матчей. По числу побед преимущество у Надаля – 24 против 16.