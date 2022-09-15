Федерер объявил о завершении карьеры в сентябре

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший лидер мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что в сентябре поставит точку в выступлениях в профессиональном спорте.

В соцсетях 41-летний спортсмен написал, что решение связано с проблемами со здоровьем, из-за которых он вынужден был пропустить немало турниров в последние годы.

Последним соревнованием с участием Федерера будет розыгрыш Кубка Лейвера, который пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября. Он сыграет за сборную Европы, в состав которой также вошли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 111 титулов, в том числе 103 – в одиночном разряде.

Последний официальный матч Федерера датирован июлем 2021 года, когда он потерпел поражение от поляка Хуберта Гуркача в четвертьфинале Уимблдонского турнира.