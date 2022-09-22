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Валентина Гунина стала пятикратной чемпионкой России по шахматам

В мужском чемпионата судьбу победителя решит тай-брейк

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Валентина Гунина заняла итоговое первое место в Суперфинале женского чемпионата России по шахматам в Чебоксарах.

В заключительном 11-м туре соревнования она черными фигурами победила Евгению Овод. В результате Гунина набрала 8 баллов. Это на 0,5 балла больше чем у Марины Гусевой, которая до отчетного тура делила с ней лидерство. Однако в четверг Гусева, играя белыми фигурами, завершила вничью партию с Натальей Погониной. Это стоило ей потерей полбалла.

Таким образом, Гунина стала пятикратной чемпионкой России. До этого трехкратная чемпионка Европы выигрывала чемпионат страны в 2011, 2013, 2014 и 2022 годы.

Что касается Суперфинала мужского чемпионата России, его победитель определится по итогам тай-брейка позднее в четверг. В 11-м туре Даниил Дубов белыми фигурами победил Илью Ильюшенка и догнал лидировавшего Санана Сюгирова. Тот белыми сыграл вничью с Андреем Есипенко. Теперь у Дубова и Сюгирова по 7 очков.

шахматы Чебоксары
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