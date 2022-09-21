Гроссмейстер Сюгиров остался лидером за тур до финиша Суперфинала чемпионата России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В предпоследнем, 11-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин в Чебоксарах пять из шести партий завершились вничью.

Победителя не выявили следующие партии (игравшие белыми фигурами указаны первыми): Илья Ильюшенок – Санан Сюгиров, Андрей Есипенко – Арсений Нестеров, Евгенийй Томашевский – Максим Матлаков, Владислав Артемьев – Евгений Наер, Александр Рахманов – Даниил Дубов.

В свою очередь, игравший белыми Володар Мурзин одержал победу над Максимом Чигаевым.

В результате Сюгиров, набрав 6,5 балла, сохранил лидерство в турнирной таблице. Его ближайшим преследователем остается Даниил Дубов (6). Далее идут Илья Ильюшенок, Евгений Томашевский, Владислав Артемьев (по 5,5), Евгений Наер, Володар Мурзин (по 5), Максим Матлаков, Максим Чигаев, Александр Рахманов, Андрей Есипенко (по 4,5), Арсений Нестеров (3).

В женском Суперфинале оба лидера одержали победы: Марина Гусева черными обыграла Лею Гарифуллину, Валентина Гунина белыми – Алису Галлямову. Кроме того, Евгения Овод черными взяла верх над Екатериной Гольцевой.

Остальные партии (Наталья Погонина – Мария Якимова, Яна Жапова – Алина Бивол, Ольга Гиря – Дарья Чарочкина) завершились вничью.

Гусева и Гунина набрали по 7 очков. Вслед за ними в турнирной таблице идут Ольга Гиря (6), Алиса Галлямова, Алина Бивол, Евгения Овод (по 5), Наталья Погонина, Екатерина Гольцева (по 4,5), Лея Гарифуллина, Яна Жапова (по 4), Мария Якимова (3).

22 сентября пройдут заключительные туры соревнований.