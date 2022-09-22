Даниил Дубов выиграл Суперфинал чемпионата России по шахматам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов стал победителем Суперфинала чемпионата России в Чебоксарах.

По итогам 11 туров он набрал одинаковое число очков с Сананом Сюгировым (по 6,5), в результате триумфатор соревнования определился в дополнительном противостоянии. Здесь успех сопутствовал Дубову.

Что касается 11-го тура, здесь Дубов обыграл Илью Ильюшенка и благодаря потере очков лидером, Сюгировым (сыграл вничью с Андреем Есипенко), сравнялся с ним по очкам и смог перевести игру на тай-брейк.

Далее в турнирной таблице разместились Евгений Томашевский, Владислав Артемьев, Володар Мурзин (по 6 очков), Илья Ильюшенок (5,5), Евгений Наер, Максим Матлаков, Максим Чигаев, Андрей Есипенко, Александр Рахманов (по 5), Арсений Нестеров (3,5).

В Суперфинале женского турнира, как сообщалось, триумфатором стала Валентина Гунина, ставшая пятикратным чемпионом России.

Вслед за ней в итоговой таблице расположились Марина Гусева (7,5), Ольга Гиря (6,5), Алина Бивол Алиса Галлямова, Екатерина Гольцева (по 5,5), Евгения Овод, Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Дарья Чарочкина (по 5), Яна Жапова (4,5), Мария Якимова (3).

Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам прошли в стенах Чувашского государственного художественного музея.