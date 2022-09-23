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Российским керлингистам продлили отстранение до конца года

Российским керлингистам продлили отстранение до конца года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация керлинга продлила отстранение россиян и белорусов от участия в своих соревнованиях до конца 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

"На заседании правления было принято решение не допускать команды из России и Белоруссии до участия в каких-либо соревнованиях, проходящих под эгидой Всемирной федерации керлинга до 31 декабря 2022 года из-за текущей ситуации на Украине", - говорится в сообщении.

"Правление отслеживает ситуацию, связанную с конфликтом на Украине и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если потребуется", - отмечается там же.

На чемпионате Европы, который пройдет в Швеции в ноябре, женскую сборную России заменит Венгрия, а мужскую – Испания.

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