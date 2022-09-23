Два гола Кокорина принесли "Арису" разгромную победу в товарищеском матче

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Кокорин забил два мяча за кипрский футбольный клуб "Арис" в товарищеском матче против команды "АЕЗ Закакиа".

Россиянин отличился на 28-й и 49-й минутах.

Результативная игра Кокорина позволила "Арису" одержать победу с разгромным счетом 7:1.

"АЕЗ Закакиа" представляет второй дивизион чемпионата Кипра, "Арис" выступает в главном дивизионе.

В настоящий момент Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", в "Арисе" экс-футболист "Динамо", "Зенита" и "Спартака" играет на правах аренды с сентября.

Последний гол 31-летнего футболиста датируется 29 ноября 2020 года, когда он отличился в кубковом матче "Спартака" против "Ротора".