СКА прервал девятиматчевую победную серию в КХЛ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели поражение от московского "Динамо" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время матча завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказалось "Динамо". Итоговый счет – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу москвичей.

До этого СКА не проигрывал в нынешнем чемпионате ни разу, команды одержала победы во всех предшествовавших субботней игре девяти матчах (в том числе по разу в овертайме и в серии буллитов).

Петербургская команда продолжает лидировать как в Западной конференции, так и в чемпионате в целом, набрав 19 очков. "Динамо" занимает второе место в Западной конференции, отставая от СКА на пять баллов.