Поиск
Реклама20idei.ru

Получившего повестку Билялетдинова в военкомате сразу же отпустили домой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов заявил, что его вызов в военный комиссариат связан был со сверкой данных.

"У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести", - приводит слова Билялетдинова Metaratings.

"Вопросов не было, отпустили сразу же домой", - сказал экс-футболист.

О том, что он вызван в военкомат, накануне сообщил его отец, тренер Ринат Билялетдинов.

37-летний Динияр Билялетдинов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. В "Локомотиве" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Последним профессиональным клубом в карьере футболиста был литовский "Тракай", выступления за который он завершил в 2018 году.

футбол Динияр Билялетдинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремлев уверен в скором снятии санкций с российских боксеров

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Швейцария отказала в выдаче визы гроссмейстеру Анатолию Карпову

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Валиева выступит в серии Гран-при фигуристов сборной России

ЦСКА победил "Спартак" в матче КХЛ

Тайсон Фьюри заявил о срыве боя с Энтони Джошуа

Англичанин Эшуорт стал спортивным директором "Спартака"

Англичанин Эшуорт стал спортивным директором "Спартака"

Доля ВЭБа в ПФК ЦСКА перешла компании "Баланс Эссет Менеджемент"

Доля ВЭБа в ПФК ЦСКА перешла компании "Баланс Эссет Менеджемент"

Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Сеуле

Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Сеуле
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });