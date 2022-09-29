Получившего повестку Билялетдинова в военкомате сразу же отпустили домой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов заявил, что его вызов в военный комиссариат связан был со сверкой данных.

"У меня все в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести", - приводит слова Билялетдинова Metaratings.

"Вопросов не было, отпустили сразу же домой", - сказал экс-футболист.

О том, что он вызван в военкомат, накануне сообщил его отец, тренер Ринат Билялетдинов.

37-летний Динияр Билялетдинов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. В "Локомотиве" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Последним профессиональным клубом в карьере футболиста был литовский "Тракай", выступления за который он завершил в 2018 году.