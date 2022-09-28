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Экс-футболист сборной России Билялетдинов получил повестку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной России, московских футбольных клубов "Локомотив" и "Спартак", английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом сообщил его отец, российский тренер Ринат Билялетдинов.

"Да, Динияру пришла повестка. Правда, фамилия с ошибкой написана, но в боевых действиях не участвовал. Он проходил службу по спортивной линии больше 19 лет назад, когда играл в юношеской сборной. Давно было, приходила разнарядка, принимал присягу. Всю службу проходил по спортивной направленности", - приводит слова Билялетдинова-старшего Sport24.

"Звание — рядовой. Военно-учетную специальность не знаю — то ли стройбат, то ли ж/д войска", - отметил специалист.

37-летний Динияр Билялетдинов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. В "Локомотиве" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Последним профессиональным клубом в карьере футболиста был литовский "Тракай", выступления за который он завершил в 2018 году.

футбол Динияр Билялетдинов
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