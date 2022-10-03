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"Крылья Советов" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Крыльев Советов" (Самара) и "Краснодара" со счетом 0:0 завершили матч 11-го тура чемпионата Мир Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Самаре, по ее итогам "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице (21 очко), "Крылья Советов" - 11-е (11).

Матч закрывал программу 11-го тура чемпионата. Во главе турнирной таблицы по-прежнему находится петербургский "Зенит", в активе которого 29 очков. Второе место занимает московский ЦСКА (23), ближайшие преследователи - "Ростов" (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Москва) - по 22 балла.

футбол РПЛ
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