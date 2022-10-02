"Спартак" одержал победу над "Пари НН" в 11-м туре РПЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" в выездном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победили соперников из "Пари Нижний Новгород".

Поединок в Нижнем Новгороде завершился со счетом 1:2. На 37-й минуте Мамаду Майга вывел "Пари НН" вперед. Хозяева вели в счете до 66-й минуты, когда Шамар Николсон забил ответный мяч. Победу "Спартаку" принес Квинси Промес, реализовавший на 75-й минуте пенальти, назначенный за игру рукой.

В турнирной таблице "Спартак" поднялся на четвертое место, набрав 22 очка. "Пари НН" находится на 10-м месте (12).